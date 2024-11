Il sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomatà, è diventato socio dell’Avis comunale. Oggi la prima donazione presso la sede

L’anno 2015 per l’Avis comunale di Reggio Calabria si apre anche con l’esempio reso dal primo cittadino Giuseppe Falcomatà che, mantenendo l’impegno assunto in occasione della Befana dell’Avis lo scorso 6 gennaio, è venuto ad iscriversi all’associazione e a donare il sangue.

“Siamo contentissimi – ha dichiarato il presidente Antonio Romeo – di poter annoverare tra i nuovi soci dell’Avis comunale di Reggio anche il più giovane sindaco d’Italia che oggi ha donato per la prima volta presso la nostra sede. Siamo particolarmente soddisfatti perché a fare questa scelta è stato un giovane di questa città che adesso è anche primo cittadino”.

In occasione della recente consegna dei doni ai figli dei donatori, Giuseppe Falcomatà aveva estratto anche il biglietto vincente della lotteria gratuita con la quale era stato messo in palio uno scooter per il donatore più fortunato. A breve avrà luogo la consegna alla quale presenzierà lo stesso sindaco.