Il teatro Siracusa riapre le sue porte con la stagione teatrale de “L’Oficina dell’arte”

L’Officina dell’Arte riapre le porte del teatro “Siracusa” con un inedito cartellone artistico. Sarà illustrato mercoledì 1 Ottobre alle ore 10,30 nella sala delle Conferenze della Provincia di Reggio Calabria, dall’attore Peppe Piromalli, dal consigliere provinciale e delegato al Turismo e Spettacolo Francesco Cannizzaro e dal presidente Unicef di Reggio Calabria Pietro Marino, il calendario di eventi organizzato dal team Officina dell’Arte che, dal prossimo Dicembre e sino a Maggio, animerà le serate reggine con spettacoli teatrali, musica live, cabaret e tanto altro. Sono pronti a salire sul palco, noti artisti del panorama nazionale e la compagnia teatrale “L’Officina dell’arte” reduce dal successo della kermesse “Cu sti chiari i luna 2”. “Da una sinergia di uomini che amano davvero questa terra, siamo riusciti a creare una rassegna di eventi che porterà a teatro grandi e bambini – afferma l’attore Piromalli – La crisi, purtroppo, ci ha frenato su alcune scelte ma, per quest’anno, partiamo con sei inediti appuntamenti sperando di poter nei mesi successivi inserire qualche altra chicca. Un ringraziamento va fatto al consigliere Cannizzaro che ci ha aiutato in questa difficile sfida che, sono convinto, piacerà ai reggini”.L’Officina dell’arte porta spettacolo in città ma unisce le sue iniziative alla campagna solidale dell’Unicef “100%vacciniamoli tutti”.“All’interno del ricco cartellone artistico – ha dichiarato il Presidente Unicef Pietro Marino- trova spazio la solidarietà per i milioni di bambini che nel mondo ancora oggi, non hanno accesso ai servizi sanitari di base a causa di conflitti, povertà, mancanza di un sistema sanitario adeguato o tensioni sociali. La campagna “100%vacciniamoli tutti” sarà, infatti, un partner privilegiato della kermesse organizzata da Peppe Piromalli e, attraverso il già rodato connubio tra spettacolo e beneficenza, siamo fiduciosi di ottenere ancora una volta riscontri più che positivi, sia in termini di donazioni che di sensibilizzazione di un’ampia fetta di opinione pubblica”. Il progetto internazionale “100%vacciniamoli tutti” è stato lanciato dall’Unicef per sostenere gli otto Paesi dove avvengono oltre un quarto di tutte le morti infantili nel mondo. In Afghanistan, Angola, Repubblica Democratica del Congo, Ciad, Nigeria, Pakistan, Sud Sudan e Yemen circa sei milioni di bambini non sono ancora vaccinati e l’obiettivo di questa importante campagna è quello di sconfiggere la polio ed estendere al 100% dei bambini le vaccinazioni di routine entro il 2017.“Siamo certi – concludono Piromalli e Marino – che in molti sapranno cogliere questa opportunità per manifestare la propria vicinanza ai bambini che soffrono”. an