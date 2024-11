I’m Prada, you’re nada.

di Federica Geria – Prada, griffe italiana dal 1913, non sbaglia mai un colpo.La nuova collezione femminile Primavera-Estate 2014, presentata, come di consueto, alla Milano Moda Donna, ha visto sfilare in passerella stampe over, colori vivaci, cappotti dalle varie fantasie, applicazioni luccicanti, scarpe dal design particolare, calzettoni con le righe, e borse dalle tonalità sgargianti.Dettagli che vengono esaltati dal contrasto col severo sfilare delle modelle in un’atmosfera quasi psichedelica.Miuccia Prada lancia la campagna pubblicitaria puntando sull’arte fotografica del celebre Steven Maisel che ha dato quel tocco di eleganza in più a una collezione all’insegna dell’indipendenza e della grinta.Scatti incredibilmente artistici, dai toni allegri, colorati e dinamici e un breve, ma intenso, video di presentazione in cui le modelle si divertono a recitare da protagoniste, mentre i capi Prada a poco a poco sembrano prendere vita, accompagnando con i loro colori in movimento un alternarsi di emozioni.Emerge ancora una volta il coraggioso spirito innovativo proprio della griffe di Miuccia prada.