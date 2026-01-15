Senza fissa dimora, Nucera: ‘Nessuna tendopoli a Reggio. Servizi sociali e Caritas organizzati per l’emergenza freddo’ 

In relazione ad alcune notizie rimbalzate nelle ultime ore tra chat, social network e giornali online, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria precisa che in città non verrà allestita alcuna “tendopoli” e che non c’è necessità di alcuna raccolta di coperte e indumenti per persone senza fissa dimora, materiale di cui già dispongono i Servizi sociali del Comune e che viene puntualmente distribuito di concerto con la Caritas.

L’assessora comunale al Welfare, Lucia Nucera, in merito ha dichiarato:

«Il Settore comunale Servizi sociali e la Caritas sono attivi quotidianamente, da anni, per fornire coperte, indumenti, cibo e, quando possibile, anche un alloggio temporaneo a chi ne ha bisogno, specie nel periodo invernale. Il lavoro di operatori e volontari va avanti in maniera incessante anche in questi giorni di freddo intenso, dunque non sono necessarie raccolte di materiale di alcun tipo perché le risposte a questi bisogni sono garantite dal Comune, essendo organizzate in maniera strutturata e non estemporanea».

Servizi già attivi e accoglienza nel centro città