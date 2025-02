Falcomatà: il punto sugli impianti sportivi della città di Reggio

Incalzato dalla minoranza in Consiglio Comunale, il sindaco Falcomatà, dopo aver annunciato la data ufficiale di inaugurazione del campo di Ciccarello, ha parlato anche degli altri impianti:

Gli impianti

“Pellaro, Catona, San Giovannello, abbiamo dei sopralluoghi con il consigliere Latella che consuma le suole delle scarpe. Sono tutte opere che stanno andando avanti. Alcuni cantieri è vero che vanno a singhiozzo, per rispondere ai consiglieri Marino e De Biasi. Lo abbiamo detto anche in sede Anci il perché vanno a rilento.

In una città che ha rendicontato l’89% – mi permetto di correggere Marino sul dato – delle risorse comunitarie, è una città che le sfrutta al massimo delle potenzialità. Quando queste non arrivano o arrivano a rilento, anche le opere vanno a rilento. Soprattutto quelle più piccole, che sono appannaggio di ditte più piccole e quindi meno solide economicamente rispetto alle grandi aziende, hanno più difficoltà a far fronte ad anticipazioni sull’avanzamento dei lavori se le amministrazioni non pagano per tempo.

E le amministrazioni se non sono a loro volta solide, vanno in difficoltà. Il comune di Reggio in compagnia di altri comuni d’Italia, è fra gli enti territoriali locali che le risorse le spende”.