Impianto Edison, Scilla Unita: ‘Richiesto tavolo tecnico intercomunale urgente’

Il Tavolo dovrebbe analizzare le osservazioni esistenti, valutare eventuali ulteriori contributi da presentare al MASE e considerare la richiesta di un’audizione presso la Commissione VIA ministeriale

Il gruppo consiliare di opposizione Scilla Unita, composto dal dott. Rocco Patafio e dall’avv. Gabriele Polistena, ha presentato una formale richiesta ai Sindaci di Scilla e Bagnara Calabra per l’istituzione urgente di un Tavolo Tecnico Intercomunale sul progetto Edison di “Impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità”, attualmente in fase di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell’Ambiente.

Il progetto Edison e la Valutazione di Impatto Ambientale

Il progetto prevede il pompaggio di acqua marina da Favazzina verso un bacino artificiale in località Pian della Melia. La procedura VIA è in corso dal maggio 2023 (circa 30 mesi, incluse le sospensioni istruttorie), senza un adeguato coinvolgimento delle comunità locali e senza una posizione istituzionale chiara dei Comuni interessati su un’opera destinata a modificare in modo irreversibile il territorio, che avrebbe richiesto un attento studio sin dalle fasi iniziali.

Leggi anche

La richiesta si fonda anche su osservazioni tecniche già presentate al MASE dall’Associazione ambientalista Il Gabbiano e su contributi elaborati da tecnici del Comitato Spontaneo per la difesa della Costa Viola, coordinati dal prof. Alberto Ziparo. I documenti evidenziano criticità rilevanti: rischi idrogeologici, impatti sull’ambiente marino e sulla ZSC “Fondali di Scilla”, interferenze con la pianificazione vigente e un bilancio complessivamente negativo per il territorio.

La richiesta di un Tavolo Tecnico Intercomunale

“Abbiamo già chiesto – dichiarano i consiglieri – un consiglio comunale aperto, tenutosi il 3 novembre 2025 senza esiti, e l’istituzione di una Commissione dedicata, rimasta inevasa. Per questo proponiamo un Tavolo Tecnico Intercomunale Scilla–Bagnara, con rappresentanza di maggioranza e minoranza, tecnici comunali ed esperti indipendenti”.

Il Tavolo dovrebbe analizzare le osservazioni esistenti, valutare eventuali ulteriori contributi da presentare al MASE e considerare la richiesta di un’audizione presso la Commissione VIA ministeriale. Della richiesta è stata informata anche la Prefettura di Reggio Calabria.

Leggi anche

“La procedura VIA potrebbe concludersi a breve: ogni ulteriore ritardo – conclude Scilla Unita – rischia di rendere inefficace qualsiasi azione a tutela del territorio”.

Il Gruppo Consiliare “Scilla Unita”

Dott. Rocco Patafio

Avv. Gabriele Polistena