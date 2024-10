Gli imprenditori reggini confidano in Boccia. Nucera: “Necessario il rilancio dell’immagine della Calabria”

Sarà una giornata molto impegnativa per il presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia che domani mattina, presso la sede territoriale reggina, incontrerà i tanti imprenditori, pronti al confronto e all’ascolto con il referente nazionale degli imprenditori, imprenditore e tipografo italiano Boccia.

Giuseppe Nucera, presidente di Confindustria Reggio Calabria introdurrà i lavori che proseguiranno con la relazione di Natale Mazzuca, numero uno degli imprenditori calabresi.

Si affronterà il tema degli investimenti in Calabria e di come risollevare la ‘reputation’ calabrese del porto di Gioia Tauro. Gli imprenditori sono già pronti a chiedere a Boccia il sostegno sulle questioni più importanti per il rilancio del mondo produttivo locale.

“La madre di tutte le battaglie – spiega Nucera – è il rilancio dell’immagine della Calabria. Negli ultimi anni, il nome di questa regione è stato associato alla ‘ndrangheta, che certamente esiste e va debellata come stanno facendo con coraggio la magistratura e le forze dell’ordine. Occorre però un ‘patto solenne’ che deve coinvolgere tutti gli operatori dell’informazione, affinchè questa non continui ad essere dipinta come la terra del malaffare e delle mafie. Esistono fermenti straordinari, imprenditori coraggiosi, eccellenza produttive che meritano una grande cassa di risonanza. Solo se riusciremo a promuovere il ‘brand Calabria’ su scala internazionale sarà possibile aiutare il sistema economico, a cominciare dal turismo e dall’agroaliimentare. In questo, Confindustria nazionale, anche con i suoi importanti strumenti di comunicazione, può e deve sostenere i nostri sforzi”.

Il presidente Nucera continua la sua analisi con un focus sull’attuale situazione che blocca il decollo del porto di Gioia Tauro.

“Una tempesta perfetta che nasce da un mix di stallo politico e di paralisi generata dalla burocrazia. Non è possibile che continui la zavorra del commissariamento dell’autorità portuale di Gioia Tauro, dove l’incertezza allontana gli investimenti privati, con la conseguenza che il transhipment registra un drammatico calo dei volumi. In questo scenario preoccupa, e lo diremo al presidente Boccia, il mancato avvio della Zes, che è stata istituita ma è ancora ferma, mentre altrove come a Napoli, sono già partite le relazioni di marketing con l’estremo oriente per attrarre investimenti”.

L’assemblea dal titolo “Crescite. Dalla visione al progetto“, dopo i saluti del sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, sarà introdotta dal presidente della Territoriale reggina di Confindustria, Giuseppe Nucera; relazionerà successivamente il presidente di Unindustria Calabria, Natale Mazzuca. Parteciperanno il prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari, l’arcivescovo di Reggio Calabria – Bova Giuseppe Fiorini Morosini e il vicepresidente della Regione Calabria Francesco Russo.