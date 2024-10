In Calabria trovato cadavere in stato di decomposizione

Le cause del decesso sono da accertare, sul posto per le indagini presenti i Carabinieri

Alle 17.15 circa una squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone è intervenuta su richiesta dei Carabinieri di Isola di capo Rizzuto per soccorso a persona, in via Crotone, giunti sul posto dopo aver effettuato l’apertura della porta d’ingresso, si constatava che la persona a terra deceduta in avanzato stato di decomposizione.

Si tratta di E. E. nato a Busto Arsizio il 2/5/71e residente a Isola di Capo Rizzuto. Le cause del decesso sono da accertare, sul posto per le indagini presenti i Carabinieri.