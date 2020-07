In pedana o all'interno della pizzeria con la serie A. All'Hostaria puoi scegliere

"Assalto" alla pedana. Piace ed anche tanto lo spazio ricavato dall'Hostaria dei Campi all'esterno del proprio locale lato via Possidonea. La nota pizzeria reggina, consente ai propri clienti anche nel periodo estivo, di poter gustare le bontà di carne e di pesce, oltre che la famosa pizza, in uno spazio all'aperto accogliente ed elegante con circa 40 posti a sedere.

Se stavate cercando un motivo in più per andare all'Hostaria, eccolo servito.

Per chi ama il calcio, invece, la storica pizzeria è sempre aperta e mette a disposizione schermi visibile per tutto il locale. In attesa del posticipo tra Juventus e Lazio, in campo questa sera la prima inseguitrice Inter sul campo della Roma. (locale ovviamente climatizzato).

Stavamo quasi per dimenticarci. Se non lo hai ancora fatto, chiedi il calzone ripieno. Quello al pescespada è imperdibile.

Al locale, che, sin dalla sua apertura, ha mostrato una grande sensibilità per le esigenze di tutti i clienti, tutte le proposte culinarie sono anche gluten free.

Prenota il tuo tavolo chiamando dopo le 17,30 allo 0965.324003 oppure al 349.3610766