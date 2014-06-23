Inaugura oggi ‘Ritrovo Libertà’, la nuova gestione dello storico Bar Malavenda

-di Laura Maria Tavella. A un anno dalla chiusura, inaugura oggi 23 Giugno alle ore 19.30 il “Ritrovo Libertà”, la nuova gestione dello storico Bar Malavenda.

Una ristrutturazione a tempi di record, per riportare in vita uno dei bar che ha fatto la storia dei locali in città, collocato in un punto strategico: il Ponte della Libertà.“Ritrovo Libertà” di Nucera si rinnova non solo nella gestione, ma anche nel design, che conserva lo spirito accogliente di sempre, ma trova una nuova coniugazione nella ricercatezza dei dettagli e nella cura dedicata alla produzione: i pasticceri e i gelatieri del “Ritrovo Libertà”, con esperienza decennale nel settore, proporranno specialità dal sapore sempre nuovo, pur con il gusto inconfondibile della tradizione.

Il “Ritrovo Libertà” offre servizio catering, anche a domicilio, e propone aperipranzo e apericena, in chiave del tutto rivisitata: i finger foods e i cocktails del momento e gli happy hours del “Ritrovo Libertà” creeranno la giusta atmosfera per dare la giusta carica a un pomeriggio di lavoro o alla nighlife reggina.

Vieni a scoprire le specialità del Ritrovo Libertà, il modo tutto nuovo di gustare la tradizione!