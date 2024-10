Inaugurata al Castello Aragonese la mostra “Le figure dello Stretto”

Opere artigianali a misura d’uomo magistralmente realizzate in questi anni dal teatro “Le Rane” nell’ambito di numerosi spettacoli di livello nazionale, hanno catalizzato l’attenzione di grandi e bambini accorsi numerosi al Castello impreziosito da un coinvolgente allestimento scenografico e percorso espositivo diretto dallo scenografo Aldo Zucco.

L’obiettivo che la mostra si propone non è di mostrare il singolo elaborato ma suggerire il complesso sistema di interrelazioni che sottosta alla nascita di uno spettacolo di figura, illustrando i diversi procedimenti creativi. La mostra sarà visitabile tutti giorni fino al 29 di luglio.

Sempre nell’incantevole maniero, è stata avviata anche la rassegna “Cabaret al Castello” con il comico catanzarese Piero Procopio che ha stregato il numeroso pubblico con un live fatto di racconti quotidiani e familiari.

La kermesse proseguirà per tutto il mese di luglio, ogni venerdì e il 13 toccherà al comico milanese di “Zelig” Roberto Carnevale, il 20 luglio la scena sarà tutta degli artisti di Cabareggio summer (Santo Palumbo, I non ti regoli, il Grifo, Ilenia Borgia, Giorgio Casella e gli Aldo al Quadrato) e si chiuderà il 27 con la travolgente simpatia della comica siciliana Mariuccia Cannata direttamente dalla trasmissione televisiva “Insieme”.

“Tante iniziative per coinvolgere adulti e bambini, protagonisti di un divertente laboratorio creativo dal titolo “Il Castello dei burattini” a cura dell’associazione Lelefante che si svolgerà sabato 14 luglio alle ore 17 – aggiunge il direttore artistico Giuseppe Mazzacuva – Il Festival valorizzerà per tutto il mese di luglio il Castello Aragonese di Reggio Calabria attraverso iniziative culturali, artistiche e contenuti multimediali interattivi. La manifestazione rientra negli eventi dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 promosso dalla commissione Europea e dal Mibact”.

“Facce da Bronzi”, inserito nell’Estate Reggina 2018, è ideato e prodotto dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e cofinanziato dalla Regione Calabria – “intervento per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria”. Annualità 2018 – Azione 1 – Tip. B – PAC 2014 -2020.Per info e curiosità sul festival: www.festivalfaccedabronzi.it