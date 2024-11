Inaugurata a Reggio Calabria la mostra fotografica #Unescoinsensostretto – FOTO

di Eva Curatola – Il contest fotografico UNESCOinsensostretto volge al termine.

Nato per promuovere l’inserimento dello Stretto di Messina nella World Heritage List dell’Unesco, il contest fotografico, indetto dall’associazione Calabresi Creativi e dal Touring Club di Reggio Calabria, ha in gran parte raggiunto i suoi obiettivi. Con questa iniziativa infatti le associazioni fondatrici sono riuscite a promuovere il senso di appartenenza della comunità locale al proprio territorio; divulgare educazione e rispetto dell’ambiente circostante e rinforzare il valore turistico dell’Area dello Stretto.

I partecipanti non hanno dovuto far altro che condividere una o più foto su Instagram con gli hashtag #UNESCOinsensostretto e #tesoroitalia. Le foto ricevute sono state più di 1200 e scegliere le 3 più belle è stato sicuramente un duro lavoro.

Ognuna delle foto scelte è stata vincitrice di un diverso premio:

– vincitrice del 1°Premio per i voti dalla rete: Beatrice Manglaviti;

– vincitore del 1° Premio per la categoria Montagna: Nunzio Schiavone;

– vincitore del 1° Premio per la categoria Mare: Giuseppe Modafferi;

E’ stato aggiunto in oltre un ultimo premio, per la simpatia, al fotografo che ha inviato la foto di un arancino sul traghetto: Dario Vita.

La mostra, che ha avuto inizio oggi e si concluderà giorno 20 febbraio, è stata presentata dagli esponenti delle associzioni fondatrici: Domenico Cappellano e Domenico Rositano esponente dei Calabresi Creativi, associazione che si è occupata della diffusione e della pubblicità sul web del contest. Lo stesso Rositano afferma: “il contest è andato al di là di ogni aspettativa, mettendo in atto una vera e propria azione di marketing territoriale 2.0.”

Non è mancata la presenza di importanti istituzioni tra cui l’Assessore alla cultura Tonino Perna, che ha ricordato come la fotografia insegni a vedere la stessa cosa da più punti di vista. Per questo ogni sguardo diventa, a suo parere, fondamentale; facendo presente che in pochi hanno la fortuna di crescere con l’immagine dello stretto ogni giorno di fronte agli occhi; e infine il Sindaco Giuseppe Falcomatà che ha apportato un grande contributo alla mostra, già di per sè molto significativa, mettendo in risalto quella che è la novità del contest Unesco in senso stretto: “Non c’è più soltanto la spinta delle associazioni, la spinta dei cittadini, ma ci sono le istituzioni che hanno messo da parte anni e anni di inutili divisioni e adesso dialogano, nella consapevolezza che l’unità è fonte soltanto di ricchezza e che soltanto insieme si possano costruire nuovi scenari per la nostra terra.”

Il nostro Primo Cittadino ci invita quindi a diventare consapevoli delle nostre ricchezze, delle nostre unicità, in quanto i primi turisti, i primi conoscitori della bellezza dei nostri territori devono essere i cittadini stessi. Se non conosciamo la bellezza che abbiamo la fortuna di avere nel posto in cui siamo nati, non possiamo neanche educare gli altri alla bellezza.

“Riconoscere questo patrimonio è il punto di partenza per ogni iniziativa che in queste nostre città noi possiamo portare avanti.”