Anno giudiziario 2026, Battaglia: ‘Collaborazione leale e condivisione degli obiettivi’

Il sindaco facente funzioni ha partecipato alla cerimonia di apertura che si è svolta alla Corte d'appello di Reggio Calabria

“La cerimonia di apertura dell’Anno giudiziario 2026 rappresenta un’importante occasione per ribadire il profondo ringraziamento alla magistratura per il lavoro svolto quotidianamente a tutela della legalità e al servizio della collettività. Come Amministrazione comunale, confermiamo la volontà di proseguire un percorso di collaborazione leale e sinergica, fondato sul confronto, sulla condivisione degli obiettivi e sul sostegno reciproco tra le istituzioni”.

Lo ha affermato il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia presente alla cerimonia di apertura dell’Anno giudiziario 2026, che si è svolta alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

“In un momento storico che richiede scelte delicate e responsabili, è fondamentale fare fronte comune, nel rispetto dei ruoli, con la consapevolezza di appartenere tutti alla stessa squadra dello Stato.

Anche il dibattito istituzionale deve restare improntato al rispetto e al senso di responsabilità, affinché il nostro operato continui a essere presidio delle istituzioni democratiche e dell’interesse generale”, ha concluso Battaglia.