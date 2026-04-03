Reggio, si apre una voragine per strada: la segnalazione dei cittadini – FOTO e VIDEO
Situazione segnalata alle autorità. Sul posto la Polizia Locale
03 Aprile 2026 - 14:29 | di Redazione
Allarme nella zona sud di Reggio Calabria, dove all’incrocio tra via Sbarre Inferiori e via Michele Barbaro si sarebbe aperta una vera e propria voragine.
A segnalarlo sono stati i residenti della zona, che parlano della “solita fossa” presente da tempo ma che, pochi minuti fa, avrebbe ceduto ulteriormente trasformandosi in un ulteriore pericolo per automobilisti e pedoni.
La situazione è stata immediatamente segnalata alle autorità competenti per consentire un intervento rapido. Sul posto, dove è presente la Polizia Locale, è stata già delimitata e opportunamente segnalata, oltre che deviato il transito veicolare.