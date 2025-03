Villa San Giovanni, il viceministro Cirielli all’inaugurazione del Circolo di FdI 

Una giornata importante, che definire storica appare alquanto riduttivo.

Si inaugura una sede di partito, quale FdI, ad un mese esatto dal primo congresso cittadino che ha visto la nomina di Antonio Messina quale primo presidente del circolo e del primo coordinamento cittadino costituito da Francesco Parisi, Rosario Sciarrone, Icilio Fusco e Emilio Borgese assieme ai due referenti del coordinatore Mariella Idotta e Massimiliano Careri, oltre ai tanti iscritti, amici e simpatizzanti che hanno riempito il nostro cuore con la loro presenza, ripagandoci dei tanti sacrifici in questi mesi di duro e intenso lavoro, veri edificatori di questa realtà politica.

La presenza del Vice Ministro agli esteri Cirielli assieme a tantissimi dirigenti provinciale di FdI, oltre a diversi esponenti politici locali e regionali, ha arricchito la vastissima platea di cittadini presenti all’evento. I temi trattati dal Vice Ministro agli Esteri Edmondo Cirielli che hanno riguardato le tematiche nazionali sino agli importanti rapporti internazionali che il Governo Meloni sta delineando al fine di un consolidamento della valenza dell’Italia nello scacchiere dei rapporti europei e mondiali, le attività di mediazione per un reale conseguimento della pace, sono stati il seguito ai saluti istituzionali del Sindaco Caminiti, presente all’evento assieme alla presidente del Consiglio Trecroci e del neo Presidente cittadino Antonio Messina che ha ringraziato la cittadinanza per la partecipazione così numerosa.

Interventi di saluto da parte della Segretaria Regionale del Partito On. Wanda Ferro e dal Presidente Provinciale del partito Dr. Bruno Squillaci che, per il tramite di Antonio Messina, hanno espresso massima soddisfazione per la nascita del circolo di FdI e degli organi del partito in considerazione del congresso cittadino appena celebrato. Tante le presenze istituzionali quali l’On. Umberto Pirilli, la coordinatrice di RC Ersilia Cedro, assieme a tantissimi dirigenti del partito locali, da Stefano Princi a Titta Valenzise, da Domenico Creazzo a Marco Cascarano, da Gaetano Barresi a Giuseppe Quattrone.

Una partecipazione massiccia anche nel parterre degli ospiti istituzionali con i saluti e i relativi contributi politici dell’ex Presidente del Consiglio Provinciale Piero Patafi, degli gli ex sindaci La Valle, Siclari e Richichi e dell’ex Sindaco di Campo Calabro e storico esponente della destra calabrese Nino Scopelliti, presente assieme a tutti i consiglieri di minoranza del comune campese Messineo Richichi e Buda.

Presente il Consigliere Comunale di Reggio Calabria Roberto Vizzari, ex Sindaco di San Roberto e i consiglieri comunali di minoranza di Forza Italia Santoro, Lucisano, Siclari e De Marco, oltre ai segretari del PD Enzo Musolino e di FI Daniele Siclari che, assieme alla referente della lega sul territorio Francesca Porpiglia, hanno portato il loro saluto e contributo politico all’assemblea di FdI ed alla cittadinanza presente.

Vasta presenza anche di ex amministratori villesi.

L’inaugurazione del Circolo si è poi protratta con gli interventi della dirigente di partito Giovanna Cusumano e del Presidente provinciale di Gioventù Nazionale Giovanni Puro che hanno evidenziato l’importanza del ruolo di FdI nel panorama politico villese e il necessario coinvolgimento delle giovani generazioni rispetto ad un maggiore interesse verso la politica locale al fine di contribuire in termini di idee e proposte nella risoluzione delle problematiche del territorio.

Da più parti, in modo particolare dai segretari di partito e dagli ex amministratori è stata evidenziata la valenza politica della presenza sul territorio di un soggetto politico strutturato e organizzato con i propri organi di partito nella consapevolezza del particolare momento storico che sta attraversando la Città interessata da opere di valenza internazionale.

Si arricchisce pertanto il panorama politico villese e dell’intera area dello stretto della presenza concreta del Circolo Villese di FdI che, nella fase congressuale del 23 febbraio u.s., aveva già enunciato i propri programmi, per il tramite del Presidente del Circolo Antonio Messina, che aveva in quella sede delineato le priorità programmatiche nei temi infrastrutturali e non solo, con un contributo in termini di idee, proposte e attività di verifica dell’andamento della gestioni politica amministrativa della Città.

Un ringraziamento doveroso a tutti coloro che hanno lavorato e contribuito per la realizzazione di questo importante obiettivo ed alle forze dell’ordine, in particolare il Commissariato e la Polizia Locale di Villa San Giovanni che hanno atteso il VM Cirielli e garantito la massima sicurezza nonostante le avverse condizioni meteo. La serata, aperta con il fatidico taglio del nastro da parte del VM Cirielli, si è conclusa con il taglio della torta arricchita dello stemma di FdI e del Circolo di Villa San Giovanni, commissionata e preparata dalle validissime “mani” e professionalità degli chef dell’Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni.