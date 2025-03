Piano Mattei, il viceministro Cirielli: ‘Calabria torni protagonista’

Lo ha detto, parlando del piano Mattei, il viceministro agli Affari esteri ed alla cooperazione internazionale Edmondo Cirielli, parlando con i giornalisti prima di iniziare l’audizione davanti alla Commissione bilancio del Consiglio regionale della Calabria presieduta dal consigliere Antonio Montuoro (Fdi).

“E’ tutto merito del presidente della Commissione bilancio di questo Consiglio regionale, Antonio Montuoro – ha detto poi Cirielli – se c’è questa iniziativa, quella di una audizione di un membro del Governo in una Commissione consiliare. Mi sembra del tutto normale. Forse era anormale prima, che non venissero i viceministri in Calabria come in altre regioni. La Calabria – ha aggiunto – è già al centro del Mediterraneo. Lo è sempre stata, per storia, per cultura, per capacità economica. La ritengo una bellissima iniziativa che appoggio convintamente. Sono venuto anche a spiegare i contorni di questa partecipazione, con la mia delega la cooperazione internazionale al piano Mattei, in maniera tale che la Calabria torni protagonista in questo settore”.