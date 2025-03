Fratelli d’Italia, evento a Reggio: incontro pubblico con il Vice Ministro Edmondo Cirielli

Un’occasione per discutere di politica nazionale e locale. Critiche al centrosinistra e impegno per un nuovo progetto

Il Coordinamento Città Reggio Calabria di Fratelli d’Italia organizza l’incontro pubblico con il Vice Ministro agli Affari Esteri e Cooperazione internazionale Edmondo Cirielli. Si svolgerà martedì 25 Marzo alle ore 18,30 presso l’Auditorium Lucianum (via Monsignor De Lorenzo n. 30/A), l’iniziativa di Fratelli d’Italia alla quale prenderanno parte il presidente del coordinamento cittadino Ersilia Cedro, l’assessore regionale Giovanni Calabrese, l’Europarlamentare Denis Nesci e il Coordinatore regionale Wanda Ferro (entrambi in collegamento remoto).

Un’occasione per discutere di politica nazionale e locale

L’iniziativa servirà per fare il punto sulla situazione politica nazionale e locale con il Vice Ministro Cirielli la cui presenza a Reggio Calabria testimonia l’attenzione che il Governo Meloni e Fratelli d’Italia riservano alla città.

Critiche al centrosinistra e impegno per un nuovo progetto

Reggio vive uno dei periodi più difficili della propria storia millenaria, è infatti amministrata da una classe politica di centrosinistra che ha abbondantemente dimostrato la propria incapacità ad affrontare le problematiche che attanagliano la comunità e a prospettare una qualsiasi idea per garantire lo sviluppo della città. Fratelli d’Italia, dall’incontro con l’onorevole Cirielli, vorrà trarre maggiore forza per lavorare assieme all’intera coalizione di centrodestra per dare una nuova speranza ai cittadini reggini.

La Calabria nell’agenda politica del Governo

La presenza del vice Ministro per i ruoli di vertice che riveste sia all’interno della compagine governativa sia nel partito, è una ulteriore dimostrazione alla comunità locale che la Calabria è parte integrante dell’agenda politica nazionale.