Inaugurazione ‘GA-GA’, Falcomatà: ‘Il primo dicembre, tutti insieme, apriremo il terzo lotto’

Arriva anche il post del primo cittadino Giuseppe Falcomatà che di fatto ufficializza, nelle vesti di sindaco della Città Metropolitana, l’inaugurazione del terzo lotto della strada a scorrimento veloce ‘Gallico – Gambarie’. Domenica, uno dicembre, alle ore 10:30, si terrà la cerimonia di inaugurazione.

“La Gallico – Gambarie è realtà! Una data da segnare in rosso sul calendario: il primo dicembre, tutti insieme, apriremo il terzo lotto della nuova strada. La buona notizia è che finalmente potremo percorrere il tratto mare – montagna in appena una manciata di minuti, su un tracciato comodo, ampio e sicuro.

E questo vale per i turisti, che possono godere di un paesaggio spettacolare ed unico al mondo, ma vale anche per gli studenti, per chi si sposta per motivi di lavoro o di salute, per chi vive in montagna o in collina, o per chi deciderà di vivervi, e avrà l’opportunità di viaggiare finalmente in sicurezza. La cattiva notizia è che per arrivare a questo risultato sono dovuti passare più di 40 anni.

