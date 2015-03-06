Inaugurazione “Little big press Masterclass”: grande successo a Il Cerchio dell’immagine

Si è conclusa ieri, con grande partecipazione e interesse dei presenti, la prima fase della masterclass sulla costruzione del libro fotografico.

Il workshop a cura di 3/3

Il workshop, organizzato dall’associazione Il cerchio dell’immagine, è a cura di 3/3. Per l’occasione lo spazio culturale Nonsense, sede dell’associazione, è stato allestito con una selezione di 50 libri fotografici che durante la serata sono stati oggetto di analisi e approfondimento da parte delle curatrici.

La mostra, aperta al pubblico, si potrà visitare fino alla fine della masterclass, così da dare agli studenti e non solo la possibilità di vedere e studiare i volumi esposti. A questo primo incontro ne seguiranno altri due. Il secondo appuntamento è fissato per il 27 marzo.

I prossimi appuntamenti: laboratorio e revisione

Alla serata d’apertura dedicata alla presentazione dei progetti editoriali curati da 3/3, seguirà un laboratorio intensivo di due giorni, durante il quale si esamineranno le caratteristiche fondamentali di un libro fotografico con l’obiettivo di realizzare un primo quaderno di appunti da cui poi poter sviluppare una maquette vera e propria. Infine la terza fase, quella di revisione, è prevista il 17 maggio.

Sarà questo il momento conclusivo in cui si discuterà dell’evoluzione del progetto editoriale e delle possibili ipotesi di produzione finale.

DOCENTI

3/3 nasce a Roma dall’incontro di Chiara Capodici e Fiorenza Pinna. Dal 2009, 3/3 ha curato una serie di mostre e pubblicazioni e realizzato una serie di workshop legati all’editoria, in qualità di docenti e in collaborazione con fotografi quali Rinko Kawauchi, Anouk Kruithof, Rob Hornstra e Joachim Schmid. Nel 2010 ha avviato il progetto Little big press: una mostra periodica, una biblioteca e una libreria itineranti dedicate all’editoria fotografica indipendente e autoprodotta Dal 2010 al 2014 ha collaborato con la fiera MIA, come responsabile del settore editoria. Fra le mostre curate, la prima personale in Italia di Joel Sternfeld, Temporary? Landscapes di Massimo Mastrorillo, la collettiva Mizu no Oto, e un focus sull’editoria giapponese (FotoGrafia X), con. Annalisa D’Angelo e Stefano Ruffa le mostre Lost&Found (FotoGrafia XI) e Life After Zero Hour del collettivo Mastodon (SI Fest e FotoGrafia XI), the Narrow Door, di Massimiliano Tommaso Rezza (Fotografia Europea 2014) Fra gli ultimi volumi curati il libro d’artista Vorrei tra le mie mani il tuo viso che è terra (come terra), di Daniele Cinciripini, Saluti da Pinetamare, di Salvatore Santoro, Sometimes I cannot Smile, di Piergiorgio Casotti, In Bloom, di Eleonora Calvelli (Postcart), e i due volumi La città Nascosta e Rome LOVE per la collana Storie di Roma (Camera21) 3/3 è photoeditor di LAZLO, un magazine tematico indipendente.

Per info: www.ilcerchiodellimmagine.it