A Lazzaro si inaugura il nuovo Lungomare: più moderno, inclusivo e attrezzato

Conclusi i lavori di riqualificazione e ammodernamento finanziati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria (Patti per il Sud), dal Dipartimento per le politiche di coesione (Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità) e dalla Regione Calabria (Calabria inclusiva, un viaggio per tutti), martedì 29 luglio, alle ore 18:30, sarà inaugurato il Lungomare Cicerone.

Un lungomare più moderno, inclusivo e attrezzato

Il lungomare di Lazzaro, grazie agli interventi realizzati, rappresenta, oggi più di ieri, un luogo sicuro, accogliente, accessibile a tutti e ricco di servizi. Oltre al rifacimento di quasi 23mila metri quadrati di tappetino, ai 76 nuovi punti luce a led che illuminano la carreggiata, alla sostituzione di 1200 metri di ringhiera, al restauro dei 72 pali artistici della passeggiata con la sostituzione di tutte le lampade e le sfere, alla manutenzione delle colonne e dei parapetti in pietra, dei capitelli, delle scale e delle rampe esistenti, alla realizzazione di 152 aiuole, di 2 rampe in legno di discesa a mare e di 10 rampe per il raccordo strada-passeggiata, ci sono tanti servizi pensati per quanti risiedono o decidono di soggiornare anche per brevi periodi a Lazzaro.

Sicurezza, innovazione e sostenibilità al centro del progetto

Videosorveglianza, illuminazione adattiva, segnaletica orizzontale e verticale, decoro urbano, arredi, panchine smart ad energia solare per la ricarica di apparecchiature elettroniche, defibrillatori diffusi, totem informativi, diffusori sonori e segnalatori acustici, rilevatori ambientali, colonnine per chiamate di emergenza e per punti di ricarica per veicoli, strumenti di comunicazione attiva e partecipativa.

Un intervento fortemente voluto dal sindaco Giovanni Verduci che, in occasione della presentazione delle iniziali schede progettuali, è stato molto determinato e convincente affinché i fondi fossero destinati a riqualificare il lungomare di Lazzaro.

La cerimonia e l’attesa iniziativa con gli aquiloni

Alla cerimonia di inaugurazione, che si svolgerà nei pressi della stele dedicata ai Vigili del Fuoco, parteciperanno rappresentanti nazionali e locali delle istituzioni.

Aspettando la cerimonia, dalle ore 15:00 e sempre sul Lungomare Cicerone, si svolgerà uno spettacolo di aquiloni scenografici e di grande formato.