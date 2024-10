Sabato 14 maggio 2022 alle ore 11 nella sede dell’ACI di Reggio Calabria, di via De Nava, 43, si terrà l’inaugurazione della mostra per i 40 anni del Circolo Velico di Reggio Calabria.

Una rappresentazione di immagini che ricordano uomini, eventi, luoghi legati alla storia della città e alle sue tradizioni. Questa mostra, nella ricorrenza del quarantesimo anniversario della fondazione del Circolo Velico Reggio, aperta alla città per 15 giorni, nei prestigiosi locali dell’ACI, farà rivivere la più antica arte marinara e varrà a far conoscere il mare, i suoi fenomeni, la sua natura.Tutto ciò per merito dell’ACI che da sempre è vicina alla città e allo sport, sicuri che si possano avvicinare sempre più giovani a questo sport affascinante.

All’inaugurazione saranno presenti il Presidente dell’ACI Reggio Calabria dr. Giuseppe Martorano, il dr. Carlo Colella Presidente del Circolo Velico Reggio, il dr. Carmelo Caridi presidente della Commissione Cultura e Turismo dell’ACI, i Past Presidenti del Circolo Velico Arch. Prof. Francesco Bagnato e la dr.ssa Adele Borruto.