Reggio, l’Asp inaugura la nuova farmacia distrettuale. Di Furia: ‘Ora condizioni ottimali’

Questa mattina è stata inaugurata la nuova farmacia distrettuale dell’ASP di Reggio Calabria, situata al piano terra del Palazzo Sanità, in via Carlo Rosselli 7. Il nuovo spazio, completamente ristrutturato, segna un passo importante verso il miglioramento dei servizi sanitari offerti alla cittadinanza, in particolare per le categorie di pazienti più fragili.

La nuova farmacia distrettuale dell’ASP, un ambiente moderno e funzionale

La nuova farmacia si sviluppa su una superficie di circa 170 metri quadrati. Gli spazi sono stati progettati per garantire un servizio di qualità, con particolare attenzione alla comodità e al benessere degli utenti. Al suo interno, oltre a una sala d’attesa con servizi igienici dedicati, sono presenti un locale di accettazione e distribuzione dei farmaci, un magazzino farmaceutico e locali per gli uffici del personale. Un’area climatizzata, con monitor per visualizzare la chiamata dei pazienti e un sistema di prenotazione online, rappresentano una grande novità per ridurre i tempi di attesa e migliorare l’esperienza del cittadino.

Un servizio dedicato ai pazienti più fragili

La distribuzione diretta dei farmaci è destinata a pazienti che necessitano di terapie specialistiche, come quelli oncologici, neurologici (per esempio, sclerosi multipla), e affetti da malattie rare, HIV e HCV. Farmaci innovativi e ad alto costo, per i quali è necessario un monitoraggio specifico secondo le disposizioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), sono tra i prodotti gestiti dalla nuova farmacia distrettuale, che si distingue per l’alta specializzazione e la personalizzazione dei trattamenti.

Di Furia: “Ora condizioni ottimali”

“Il servizio c’era già, ma gli spazi erano assolutamente inadeguati – ha detto Lucia Di Furia, direttrice dell’ASP di Reggio Calabria, ha sottolineato l’importanza del progetto, che risponde alle necessità di una popolazione che, fino a oggi, ha dovuto fare i conti con locali angusti e poco funzionali. Ora, grazie a questa ristrutturazione, abbiamo creato un ambiente confortevole per i cittadini e per il personale, che finalmente lavora in condizioni ottimali. I pazienti hanno l’aria condizionata, sportelli moderni e un sistema di prenotazioni che ridurrà i tempi di attesa”.

Veneziano: “Uno spazio che fa la differenza”

“Ho vissuto in prima persona le difficoltà legate ai vecchi locali e posso testimoniare quanto questo nuovo spazio faccia la differenza per i pazienti. La nuova farmacia rappresenta una risposta concreta alle esigenze della comunità” le parole di Pasquale Veneziano, presidente dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, che ha voluto esprimere il suo apprezzamento.

Giordano: “Recupero di civiltà e dignità”

“Questa inaugurazione segna un recupero della civiltà e della dignità, trasformando un luogo di degrado in un presidio sanitario di fondamentale importanza per la salute della nostra comunità. È un passo importante che dimostra quanto le istituzioni siano vicine ai cittadini” le parole di Giuseppe Giordano, consigliere comunale, ha posto l’accento sull’importanza della ristrutturazione non solo dal punto di vista pratico, ma anche simbolico.

La responsabile: “Presidio importante per la comunità”

Infine, la dott.ssa Domenica Costantino, direttrice dell’assistenza farmaceutica territoriale, ha sottolineato l’importanza della farmacia distrettuale per il bacino di utenza di Reggio Calabria e delle zone limitrofe.

“La farmacia serve un bacino di circa 4.000 pazienti e offre farmaci per patologie complesse, tra cui malattie rare e oncologiche. Con oltre 21.000 erogazioni annuali, questo servizio è sempre in crescita e risponde alle esigenze dei pazienti in continuità terapeutica con i centri ospedalieri”.

L’inaugurazione della nuova farmacia distrettuale segna dunque una tappa importante nell’ammodernamento dei servizi sanitari della città. Grazie a questo intervento, i cittadini reggini potranno contare su un servizio più efficiente, moderno e attento alle loro esigenze, a partire dalla sicurezza e dal comfort, fino alla garanzia di un accesso rapido e qualificato alle terapie essenziali per il loro benessere.