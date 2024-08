Inaugurazione Tempietto, Versace: "Opera nata giorno dopo giorno". Latella: "Luogo incantevole"

L’8 agosto 2024 è una data da ricordare per Reggio Calabria. Rinasce ufficialmente l’area del Tempietto con un parco urbano dedicato a tutti gli sportivi e non solo. Tantissimi i reggini presenti per l’atteso evento di inaugurazione, che vede un’area in passato degradata diventare una delle zone più belle della città.

Presente ovviamente in blocco l’amministrazione Falcomatà, in uno dei giorni più felici del secondo mandato del sindaco. Il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace ha parlato di un lavoro fatto in sinergia e con la massima collaborazione di tutte le parti interessate. “Doverosi i ringraziamenti per il lavoro dei due assessori Romeo e Brunetti e il consigliere delegato Merenda. E’ stato un lavoro di insieme con i cittadini, un’opera che è nata giorno dopo giorno, con un ascolto attivo e le proposte arrivate. Più settori hanno collaborato alla nascita di questo spazio importante che viene donato alla comunità con l’auspicio che la stessa comunità se ne prenda cura”, le parole di Versace.

L’assessore Carmelo Romeo ha evidenziato come il nuovo Tempietto sia un’area “per tutte le fasce d’età e per tutti i gusti. I cittadini sono entusiasti di questa opera, un parco urbano completamente rigenerato. Il costo ?750 mila euro il primo finanziamento, successivamente siamo arrivati con altre fonti di finanziamenti sopra il milione di euro”, ha specificato Romeo.

Presente all’inaugurazione anche il consigliere delegato Giovanni Latella. “Oggi apriamo al pubblico un parco incantevole, si tratta di uno dei tanti obiettivi raggiunti da questa amministrazione. Ridiamo al territorio un’area riqualificata dove si potranno svolgere tante attività, uno spazio dedicato allo sport e non solo, per turisti e cittadini”, le parole di Latella.