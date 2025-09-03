Sanità, a Gioia Tauro l’inaugurazione dell’Unità Operativa di Riabilitazione e Recupero Funzionale

Il nuovo reparto è funzionale ai pazienti ricoverati in ospedale che hanno necessità di un intervento riabilitativo precoce

Sarà inaugurata domani, giovedì 4 settembre, alle ore 11, l’Unità Operativa di Riabilitazione e Recupero Funzionale nel Presidio Ospedaliero Giovanni XXIII di Gioia Tauro. Il nuovo reparto è funzionale ai pazienti ricoverati in ospedale che hanno necessità di un intervento riabilitativo precoce, a seguito di malattia o trauma che potrebbe causare, se non adeguatamente e tempestivamente trattate, una disabilità.

È quanto si legge in una nota dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria.

I medici del Reparto di Degenza, sia esso Ortopedia, Medicina, Cardiologia, in caso di necessità, completato il ciclo di cura della fase acuta di malattia, potranno attivare la U.O. di Riabilitazione inviando una richiesta di consulenza del medico fisiatra, del fisioterapista o del logopedista, che valutate le condizioni cliniche, si prenderanno carico dello stesso paziente in una degenza appositamente attrezzata, con personale, attività ambulatoriali e strumenti specifici, costruendo un apposito programma riabilitativo, tagliato proprio sui bisogni del paziente.

Questo percorso aiuterà anche le degenze per acuti ad aumentare il turn over dei degenti, allargando quindi le disponibilità per nuovi ricoveri. L’Unità è dotata di 10 posti letto a cui si affiancano ambulatori attrezzati con annessa palestra.

II nuovo reparto colma un vuoto assistenziale di cui già da tempo si sentiva l’assoluta necessità nel territorio pianeggiano. Con questa apertura si aggiunge un altro tassello importante nella direzione di implementazione delle offerte sanitarie dell’A.S.P. di Reggio Calabria.



