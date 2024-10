Incarico al cognato di Falcomatà. Il filo invisibile che unisce Reggio a Sant’Alessio

“Stamattina è apparsa la notizia di un incarico professionale (perfettamente legittimo) da parte del Consiglio regionale della Calabria all’ing. Antonio Monorchio, mio cognato, fratello di mia moglie.

Questa cosa, ripresa da altre testate giornalistiche, ha scatenato indignazione e violenza verbale sui social verso di me e verso la mia famiglia, per come questa “notizia” è stata riportata.

Ecco i fatti.

1. Le Pubbliche Amministrazioni si dotano, per l’esercizio delle loro funzioni, della collaborazione di professionisti esterni individuati attraverso “short list”, ovvero elenchi pubblici, periodicamente aggiornati dai quali attingere.

2. La scelta, come previsto dalla legge, deve seguire il criterio, oltre che delle capacità e requisiti professionali, della “rotazione”. Per garantire a tutti la possibilità di poter essere selezionati.

3. Antonio, in oltre dieci anni, non ha avuto un solo incarico.

E’ questo l’antipasto di ciò che ci aspetta da qui alle elezioni di giugno? Probabilmente sì. D’altra parte la delegittimazione è l’arma delle ‘ndrine. Io non ho armi per combattere la battaglia su questo terreno. Quando iniziarono i lavori del nuovo Lungomare, mio padre fece rivolgere la statua della dea Atena verso la città sostenendo che Reggio, ormai, non doveva più temere attacchi dall’esterno ma doveva difendersi solo da se stessa. Aveva ragione”, le parole dell’allora sindaco.