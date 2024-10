Incendi in Aspromonte, Autelitano: ‘Più potere, compiti e funzioni agli Enti’

Settimane di fuoco, in senso letterale, per il Parco Aspromonte che, solo in questi giorni, riesce a vedere un barlume di luce in fondo al tunnel. Gli incendi hanno causato danni inimmaginabili al polmone verde della Calabria ed ora è il momento di fare i conti con le azioni da mettere in atto per l’imminente futuro. A parlarne è stato il Presidente Leo Autelitano.

Leggi anche

Incendi in Aspromonte: le parole del Presidente Autelitano