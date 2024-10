Parco Aspromonte, Tripodi (FI): ‘Ottime risposte da parte del Governo’

“La risposte del Governo rappresentato dal Sottosegretario al Mite Ilaria Fontana, alla mia interrogazione sul Parco Nazionale dell’Aspromonte, sono state ottime”.

Lo dichiara Maria Tripodi deputato calabrese di Forza Italia che prosegue:

“Il Sottosegretario ha evidenziato che a fronte di un primo intervento di 3 milioni di euro avvenuto tramite delibera nell’agosto 2021, a favore delle aziende agricole e zootecniche gravemente colpite dagli incendi, la vera svolta è stata data dal Piano Attuativo per la Forestazione approvato con delibera di giunta n. 94 il 21 marzo scorso”.

Leggi anche

“Un provvedimento strategico che prevede: appositi capitoli dedicati alla ricostituzione di aree boscate percorse dal fuoco, specifiche attività di prevenzione atte a ridurre le cause ed il potenziale innesco di incendio, la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio di incendio boschivo”.

“Il Governo ha inoltre sottolineato – continua Tripodi – che in riferimento al Comune di San Lorenzo, l’Azienda Calabria Verde sta predisponendo specifici progetti volti alla messa in sicurezza dell’intera area e al ripristino delle condizioni ecologiche del substrato depauperato dall’incendio 2021. Consentendo prevenzione, tutela e conservazione delle aree che non sono state percorse dall’incendio. Era questa la concretezza richiesta a gran voce dai cittadini, di un territorio che difficilmente poteva reggere una nuova estate di emergenza. Sono molto soddisfatta di come la tutela dell’ambiente e del Parco Nazionale dell’Aspromonte, siano con i fatti al centro dell’agenda politica regionale, grazie all’efficace azione del Presidente Roberto Occhiuto e della sua giunta“.