Auto in fiamme sulla A2, incendio in corsia sud e traffico bloccato
Paura sulla A2 del Mediterraneo: incendio di un’auto tra Pizzo e Sant’Onofrio. Intervento e messa in sicurezza dei Vigili del Fuoco.
14 Agosto 2025 - 07:42 | di Redazione
I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti nel pomeriggio di ieri alle ore 19:00 circa sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, corsia Sud, tra gli svincoli di Pizzo e Sant’Onofrio, per l’incendio di un’autovettura in transito.
Veicolo in fiamme in autostrada
Il conducente di una Peugeot 107 alimentata a gasolio, accortosi di un malfunzionamento della vettura, accostava la stessa a bordo corsia, scendendo velocemente mentre l’incendio divampava dal motore.
L’intervento dei Vigili del Fuoco
I Vigili del Fuoco prontamente intervenuti hanno provveduto all’estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area interessata, anche a seguito dello sversamento di gasolio dovuto alla rottura del serbatoio del veicolo.
Viabilità e traffico
Durante le operazioni di estinzione il traffico veicolare in direzione Sud è stato temporaneamente interrotto.