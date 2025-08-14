City Now

Auto in fiamme sulla A2, incendio in corsia sud e traffico bloccato

Paura sulla A2 del Mediterraneo: incendio di un’auto tra Pizzo e Sant’Onofrio. Intervento e messa in sicurezza dei Vigili del Fuoco.

14 Agosto 2025 - 07:42 | di Redazione

I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti nel pomeriggio di ieri alle ore 19:00 circa sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, corsia Sud, tra gli svincoli di Pizzo e Sant’Onofrio, per l’incendio di un’autovettura in transito.

Veicolo in fiamme in autostrada

Il conducente di una Peugeot 107 alimentata a gasolio, accortosi di un malfunzionamento della vettura, accostava la stessa a bordo corsia, scendendo velocemente mentre l’incendio divampava dal motore.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco prontamente intervenuti hanno provveduto all’estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area interessata, anche a seguito dello sversamento di gasolio dovuto alla rottura del serbatoio del veicolo.

Viabilità e traffico

Durante le operazioni di estinzione il traffico veicolare in direzione Sud è stato temporaneamente interrotto.

