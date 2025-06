Reggio, auto in fiamme a Pentimele: intervento dei Vigili in corso

Nella tarda mattinata di oggi, un’auto è andata in fiamme nella strada adiacente il Palasport di Pentimele.Le fiamme hanno coinvolto anche un secondo veicolo parcheggiato.La colonna di fumo nero, visibile da tutto il quartiere ha messo in allerta i cittadini.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due autopompe, provvedendo all’estinzione dell’incendio ed alla messa in sicurezza dell’area.Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno delimitato la zona per consentire le operazioni di spegnimento.In corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le cause dell’incendio.