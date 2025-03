Santo Stefano in Aspromonte, incendiata l’auto del parroco. Malara: ‘Comunità scossa e addolorata’

“L’intera Comunità di Santo Stefano è profondamente scossa ed addolorata per il vile e assurdo attentato incendiario subito dal nostro Sacerdote don Vincenzo Attisano“.

Sono le parole del primo cittadino di Santo Stefano in Aspromonte Francesco Malara dopo i fatti di questa notte che hanno scosso l’intera comunità.

“Rinnoviamo ed ancora una volta esplicitiamo la stima e la gratitudine che tutti noi nutriamo nei riguardi del nostro Parroco ed indirettamente anche nei confronti della sua famiglia naturale e religiosa per l’opera socialmente produttiva realizzata sul territorio dell’intera Vallata del Gallico. Riteniamo giusto ed opportuno dare un primo ed immediato segnale per cui, in accordo con gli organizzatori, annulliamo la manifestazione festosa già prevista per domani. Essa sarebbe stata antitetica alla invece opportuna necessità di realizzare un momento di riflessione che è utile e necessario al definitivo isolamento del singolo ramo secco che tenta di inquinare una Comunità laboriosa e produttiva che giornalmente opera in fraterna condivisione”.