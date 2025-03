Incendiata l’auto del sindaco di Serra San Bruno: un fiume di solidarietà dal mondo della politica

Un incendio, sulla cui natura sono in corso accertamenti ma che si ritiene possa essere di natura dolosa, ha distrutto nella notte l’auto del sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari. Nelle ore successive al fatto, il mondo della politica ha dimostrato la propria vicinanza al primo cittadino. Ecco le note di solidarietà da parte dei politici locali.

Il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Filippo Mancuso

“L’atto di intimidazione nei confronti del sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari è gesto inaccettabile che mira a sopraffare la libertà e mina il principio di legalità fondamentale in uno Stato di diritto.

Siamo certi che la comunità di Serra San Bruno saprà reagire a questo vile gesto, dimostrando che nessuna azione violenta può scalfire la determinazione di chi crede nei valori democratici”.

Il consigliere regionale De Nisi

«Gli attacchi agli amministratori locali non ledono solo la sfera personale dei destinatari ma rappresentano anche un vile affronto alle intere comunità che per prime devono sentirsi offese e colpite».

Il consigliere regionale Francesco De Nisi esprime ferma condanna all’incendio che nella notte ha distrutto l’auto del sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari.

«Il sindaco Barillari e la sua famiglia – aggiunge De Nisi – non devono sentirsi soli.

L’insieme degli anticorpi sociali e istituzionali devono e possono rappresentare la spinta emotiva per non arretrare di un solo passo dinnanzi a chi è contro la legalità e gli slanci di progresso dei nostri territori».

De Nisi, nel riaffermare la propria solidarietà al sindaco Barillari, conclude facendo leva «sul sicuro impegno delle forze dell’ordine per l’individuazione degli autori del vile gesto» e «nella capacità dell’intero apparato civile di opporsi con fatti concreti a chi intacca le istituzioni democratiche».

Il consigliere regionale Lo Schiavo

«Apprendo con sgomento dell’ennesimo ignobile atto nei confronti di un amministratore locale calabrese. Mi stringo con sentimenti di amicizia e di vicinanza al sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, bersaglio di un vile episodio che lo colpisce nel pieno della sua attività amministrativa, da sempre improntata al bene comune. Un fatto, sul quale mi auguro venga presto fatta chiarezza, individuando i responsabili e assicurandoli alla giustizia, che denuncia l’ormai intollerabile condizione di estrema esposizione e solitudine in cui, spesso, versano gli amministratori locali. Una condizione sulla quale è necessario riflettere e intervenire. A nome mio e del movimento Liberamente progressisti, convinto sostegno al sindaco Barillari».

È quando dichiara il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo (presidente del Gruppo misto – Liberamente progressisti) esprimendo solidarietà al primo cittadino di Serra San Bruno per l’intimidazione subita.

L’onorevole Mangialavori

“Esprimo piena solidarietà al sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, per il vile atto subito. E’ intollerabile dover assistere ancora ad episodi di questo genere, che minano la serenità di amministratori che invece si spendono per il bene della propria comunità. Auspico che le forze dell’ordine, impegnate da sempre nel contrasto ad ogni forma di criminalità, riescano ad assicurare alla giustizia gli autori di un gesto che non colpisce soltanto il primo cittadino ma scuote tutta la comunità. Al sindaco Barillari rinnovo la mia vicinanza”.

Lo afferma in una nota il presidente della Commissione Bilancio della Camera, on. Giuseppe Mangialavori.

Coordinamento Provinciale Forza Italia Vibo Valentia

“Il coordinamento provinciale di Forza Italia Vibo Valentia esprime totale solidarietà al sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, per il vile atto intimidatorio subito”. E’ quanto afferma il coordinatore e capogruppo di FI in consiglio regionale, Michele Comito, appresa la notizia dell’incendio dell’auto del primo cittadino serrese. “Tutto il partito manifesta vicinanza al sindaco Barillari, e lo invita a non retrocedere di un millimetro. Il linguaggio della violenza non può essere accettato da chi ambisce a costruire una comunità sana fondata sui valori della civile convivenza e del civile confronto. Siamo certi che le forze dell’ordine assicureranno alla giustizia gli autori del deplorevole gesto. Al sindaco rinnoviamo tutta la nostra solidarietà”.

L’assessore Varì

L’assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria, Rosario Varì, ha espresso piena solidarietà e vicinanza al sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, dopo il grave gesto intimidatorio subito.

“Esprimo piena solidarietà e vicinanza al sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, per il grave gesto intimidatorio subito, che va condannato con fermezza”, ha dichiarato Varì.

L’assessore ha sottolineato come Barillari, amministratore riconosciuto per le sue capacità, continuerà a operare nell’esclusivo interesse della sua comunità. Ha poi ribadito che episodi di questo genere non fermeranno l’impegno istituzionale, anzi, rafforzeranno la determinazione ad amministrare con trasparenza e legalità.

“Atti del genere non solo non ci intimidiscono, ma rafforzano la nostra determinazione ad amministrare avendo come unico obiettivo la crescita e lo sviluppo della Calabria e dei calabresi e come metodo la trasparenza e la legittimità dell’azione amministrativa”, ha affermato l’assessore.

Varì ha infine auspicato che le forze dell’ordine possano individuare quanto prima i responsabili di questo atto intimidatorio e assicurarli alla giustizia.