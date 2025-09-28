Reggio, incendio nella notte: distrutti due autocarri – FOTO

I veicoli erano parcheggiati in un’area adibita a deposito mezzi e attrezzature di proprietà del Comune e della ditta Castore SRL

E’ successo in piena notte. Alle ore 2:56 di oggi, il personale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Reggio Calabria è intervenuto in via Ravagnese Superiore, nel Comune di Reggio Calabria, per domare un incendio che ha coinvolto tre autocarri: due sono andati completamente distrutti, mentre il terzo ha riportato danni per irraggiamento.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno messo in atto le operazioni necessarie per estinguere le fiamme sviluppatesi sui veicoli, evitando che l’incendio si propagasse ad altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze.

Forze dell’ordine sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, il personale della scientifica e la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza. Sono in corso accertamenti per risalire all’origine dell’incendio.

Non si registrano danni a persone.