Reggio, incendiato bar di S. Caterina: le immagini esclusive di Klaus Davi – VIDEO

Una delle pasticcerie più conosciute di Reggio Calabria è stata oggetto di un vile attentato nei giorni scorsi.

Nel quartiere Santa Caterina un ragazzo a bordo di uno scooter proveniente da Reggio nord (Archi) si avvicina al ‘Coffee Club’, assicurandosi di non essere osservato, cosparge l’entrata ed il marciapiede antistante di benzina, versata direttamente da una tanica e, successivamente, appicca il fuoco. Le immagini sono state rese pubbliche da Klaus Davi che, nei giorni scorsi, aveva denunciato quanto accaduto.

Incendiato bar di Santa Caterina a Reggio Calabria

“Il quartiere di Santa Caterina (da qualcuno definito la ‘nuova’ Archi) torna a incendiarsi. Giorni fa alcuni ignoti malviventi hanno dato fuoco allo storico bar di proprietà di Fabio Cilione situato propria in via Santa Caterina e molto frequentato per l’ottima qualità della pasticceria e la gentile accoglienza offerta dai proprietari”.

Lo ha scritto, il 12 febbraio, Klaus Davi in un post su Facebook, dando notizia dell’attentato ai danni del ‘Coffee Club‘, storico bar del quartiere nord di Reggio Calabria.

Secondo il massmediologo, da sempre molto attento alle dinamiche “criminali” della città, “quanto accaduto nei giorni scorsi smentisce la tesi di qualche esponente della ‘Ndrangheta secondo cui tra le varie famiglie di mafia sarebbe stata raggiunta una sorta di ‘Pax’. Quantomeno non a Santa Caterina. Al contrario, i maligni del sottobosco criminale da noi sentiti interpretano l’atto vile come una risposta degli Arcoti per un torto che avrebbero subito, non si capisce bene da chi”.