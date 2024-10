Incendio campo Catona, Forza Italia: “Atto inqualificabile che colpisce al cuore la comunità”

In una nota i consiglieri di Forza Italia in consiglio comunale Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari esprimono profondo sdegno per l’atto incendiario compiuto da ignoti al manto erboso del campo sportivo di Catona, in fase di riqualificazione.

“L’ennesimo atto intimidatorio che ci costringe a fare una riflessione urgente su quanto ancora ci sia da fare per diffondere la cultura del ‘costruire’: distruggere significa rallentare, a volte anche annientare gli sforzi che noi amministratori, anche dai banchi dell’opposizione, e i tanti reggini onesti compiono ogni giorno per tornare a vivere in una città che sia degna di questo nome” affermano i consiglieri.

