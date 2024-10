Reggio, auto in fiamme in centro città – FOTO

In fiamme una macchina nel pieno centro città, all’angolo tra via Crisafi e via Paolo Pellicano.

Per cause ancora in corso di accertamento l’auto (una Fiat Idea) è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Dalle prime testimonianze si è appreso che una donna avrebbe prontamente avvertito il conducente che ha abbandonato la macchina in marcia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Reggio Calabria che hanno tempestivamente domato l’incendio.

Non si registrano feriti.