Ricadi, incendio distrugge 2 ettari di macchia mediterranea – FOTO

Le fiamme sono state domate anche grazie all'elicottero regionale: 30 lanci d’acqua hanno evitato la propagazione

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri, 4 settembre, nel territorio del comune di Ricadi, frazione Ciaramiti, con l’interessamento di macchia mediterranea e di un uliveto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Ricadi che, vista l’entità delle fiamme, hanno richiesto l’intervento del DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) per l’attivazione del supporto aereo.

Dopo la verifica delle condizioni, il DOS VVF ha inoltrato la richiesta alla Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), che ha autorizzato l’invio di un elicottero della flotta regionale.

L’intervento aereo e le operazioni di spegnimento

L’elicottero è giunto in località Ciaramiti intorno alle 16:50, effettuando 30 lanci d’acqua lungo il fronte del fuoco. Grazie all’intervento coordinato dal cielo e da terra, si è riusciti a domare le fiamme e a impedire che l’incendio si propagasse verso un vicino uliveto.

Le operazioni di spegnimento e di bonifica dei focolai si sono concluse intorno alle 19:00, con la distruzione di circa 2 ettari di macchia mediterranea.