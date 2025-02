Reggio, ancora fiamme dentro Torre Nervi: massiccio intervento dei Vigili – FOTO

Un incendio sta interessando in questi attimi la Torre Nervi, storica struttura situata sul lungomare di Reggio Calabria, all’interno del Lido comunale.

Ad essere interessati dalle fiamme, sono stati i locali dell’ex Luna Ribelle.

Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche gli uomini dei carabinieri e quattro autobotti per supportare le operazioni di spegnimento. In arrivo anche la polizia locale con tre autovetture per contribuire alla gestione della viabilità e della sicurezza.

Non è la prima volta che l’area viene colpita da un episodio simile: già a novembre dello scorso anno si era verificato, proprio in quei pressi un incendio che aveva destato grande preoccupazione tra i cittadini.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Presente sul posto l’assessore Romeo.

Seguono aggiornamenti.