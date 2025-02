Torre Nervi, perdono la testa e danno fuoco ai locali. Romeo: ‘Incendio nato dopo una lite’

Emergono nuovi dettagli sulle cause del rogo che ha interessato, nel primo pomeriggio di oggi, la Torre Nervi a Reggio Calabria. L’assessore Romeo, intervenuto sul posto, ha rilasciato dichiarazioni esclusive a CityNow chiarendo la dinamica dell’accaduto.

“Sono giunto sul posto per verificare cosa fosse successo. Abbiamo appurato, dopo aver parlato con le forze dell’ordine che sono intervenute in modo celere e che come amministrazione ringraziamo, che l’incendio è scaturito a causa di un litigio fra due senzatetto, per futili motivi.

Il diverbio è poi sfociato in un tentativo di incendio, immediatamente sedato dai vigili del fuoco. Fortunatamente, le fiamme non hanno causato danni alla parte da poco riqualificata del lido comunale, né alle zone sane e, soprattutto, non ha causato feriti”.

L’intervento tempestivo dei soccorsi ha sicuramente evitato conseguenze peggiori e ha permesso di riportare rapidamente la situazione sotto controllo.