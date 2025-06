Inchiesta Occhiuto, conferenza stampa alla Cittadella: il presidente incontra i giornalisti

Il presidente Roberto Occhiuto ha convocato la stampa domani 18 giugno, alle ore 11.30 all’interno della Cittadella. Evidentemente le parole rilasciate ieri nel corso di Quarta Repubblica da parte del Governatore indagato per corruzione non sono bastate per chiarire tutti gli aspetti legati all’inchiesta che lo ha colpito.

Leggi anche

E così, questa mattina, il presidente ha informato i giornalisti di una conferenza stampa in cui l’oggetto e il tema appare più che chiaro. Dopo i dieci minuti di presenza da Nicola Porro a Quarta Repubblica il presidente Occhiuto incontra dunque i giornalisti calabresi per un ulteriore confronto sul caso giudiziario.

L’incontro con i giornalisti si terrà al dodicesimo piano della Cittadella regionale di Catanzaro.