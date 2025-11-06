Reggio, traffico in tilt sul raccordo per un incidente stradale

Traffico in tilt a Reggio Calabria a causa di un incidente stradale avvenuto poco prima dello svincolo di Modena, in direzione sud, due auto si sono scontrate provocando forti disagi alla circolazione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le cure. Una squadra Anas ha delimitato l’area per garantire la sicurezza degli automobilisti e gestire il flusso dei veicoli. Presente anche una volante della Polizia Stradale, impegnata nei rilievi per ricostruire quanto accaduto.

L’incidente ha causato lunghe code, con traffico paralizzato fino allo svincolo dell’ospedale. Disagi per gli automobilisti, costretti a procedere a passo d’uomo per diversi minuti.