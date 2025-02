Reggio, violento impatto sulla bretella Calopinace: conducente estratto dalle lamiere

Un violento incidente si è verificato sulla bretella Calopinace a Reggio Calabria, dove due veicoli che percorrevano l’arteria nella stessa direzione di marcia si sono scontrati.

Attualmente, i vigili del fuoco stanno lavorando per estrarre il ferito dall’abitacolo. Le prime informazioni indicano che la persona coinvolta non versa in gravi condizioni.

Le autorità locali sono intervenute per ricostruire la dinamica dell’incidente. Dalle prime ipotesi, sembra che la causa principale possa essere una velocità non adeguata alle condizioni della strada.