Reggio, incidente sul raccordo autostradale: coinvolta più di un’auto – FOTO

Si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 febbraio, un incidente che ha coinvolto più di un veicolo all’interno della galleria di Spirito Santo, direzione Sud. Quello del raccordo autostradale ed in particolare la galleria in cui è avvenuto il sinistro, sono tratti spesso interessati da tamponamenti e incidenti.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza l’area.

Traffico deviato su una sola corsia che, inevitabilmente, ha comportato la creazione di lunghe code che arrivano fin quasi in via Lia.