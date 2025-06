Incidente a Gallico, auto si ribalta in pieno giorno: paura sulla via Nazionale

Un’ambulanza ha raggiunto l’area per prestare le prime cure, conducente fuori pericolo. Presenti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Reggio Calabria, nel quartiere di Gallico. Una vettura si è ribaltata lungo la via Nazionale, proprio di fronte al supermercato Conad, finendo capovolta al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi: un’ambulanza del 118 ha raggiunto l’area per prestare le prime cure, conducente fortunatamente fuori pericolo. Presenti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nella messa in sicurezza della zona e nella gestione del traffico, completamente paralizzato per diversi minuti.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, la scena ha attirato numerosi passanti e residenti, visibilmente scossi dall’accaduto. Si attendono aggiornamenti ufficiali sulle cause, probabilmente un mancato rispetto della precedenza.