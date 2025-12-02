Reggio, incidente mortale nella notte: perde la vita una donna

La donna vagava lungo la strada che, di sera, non è affatto illuminata. Sconosciuta, al momento, l'identità

Un lenzuolo bianco steso sull’asfalto e le sirene della Polizia Locale. È ciò che, purtroppo, questa mattina, ha catturato l’attenzione di diversi passanti nel primo tratto della Gallico – Gambarie, altezza Villa San Giuseppe, a Reggio Calabria.

Secondo quanto raccolto, l’incidente mortale sarebbe avvenuto nella notte, intorno alle 3:30. A perdere la vita una donna che vagava lungo la strada che, di sera, non è affatto illuminata. Sconosciuta, al momento, l’identità.

Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per delimitare l’area, ricostruire la dinamica dell’incidente e deviare il traffico fintanto che tutte le operazioni non saranno portate a compimento.