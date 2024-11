Calabria, tragedia sulla statale 106 Var/A: traffico bloccato

Traffico rallentato sulla statale 106 a Squillace per un incidente mortale. Squadre Anas e Vigili del Fuoco sul posto

A causa di un incidente si registra traffico rallentato sulla statale 106 Var/A “di Catanzaro Lido” a Squillace (CZ), lungo la carreggiata in direzione Reggio Calabria.

Dettagli dell’incidente sulla statale 106 Var/A

Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate e una persona è purtroppo deceduta. Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine.

Intervento delle squadre di emergenza

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Ultimo aggiornamento

Il traffico sulla statale 106 Var/A a Squillace (CZ) è tornato regolare.