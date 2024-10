Incidente mortale stazione OMECA, si tratterebbe di suicidio

Gli agenti della Polizia Ferroviaria stanno ancora indagando su quanto accaduto ma secondo alcune prime ricostruzioni la dinamica dell’incidente sarebbe alquanto chiara ed evidente.

Nella mattinata di ieri, alla stazione ferroviaria Omeca di Reggio Calabria, si è verificato un incidente mortale.

Un uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato investito da un treno regionale in transito. Alcuni testimoni ascoltati dagli agenti della polizia, che hanno coordinato le operazioni sul posto, avrebbero visto lo stesso uomo lanciarsi sotto il treno al momento in cui era in movimento impedendo al macchinista ogni tipo di intervento di frenata.

L’incidente ha bloccato il traffico nella giornata di ieri a partire dalle ore 6:30. Sul posto è intervenuta anche la Polizia scientifica. Intanto Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo bus tra Reggio e Pellaro per limitare i disagi. Il traffico e la circolazione sono adesso rientrati nella normalità.