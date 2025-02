Reggio, incidente stradale a Ravagnese: diciottenne in prognosi riservata

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri nel quartiere Ravagnese, a Reggio Calabria. Per cause ancora in corso di accertamento, un giovane diciottenne reggino, alla guida di un motociclo, ha perso il controllo del veicolo impattando violentemente contro un palo della pubblica illuminazione. L’incidente è avvenuto intorno alle 20:15.

Intervento immediato della Polizia Locale e soccorsi

Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia Locale, che ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il giovane è stato soccorso e trasportato in codice rosso presso il GOM (Grande Ospedale Metropolitano) di Reggio Calabria. A causa delle gravi lesioni riportate, i sanitari hanno riservato la prognosi.

Indagini in corso per accertare le cause dell’incidente

Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le dinamiche dell’accaduto e comprendere eventuali fattori che possano aver contribuito alla perdita di controllo del motociclo