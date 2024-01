Reggio, scontro tra due auto in via Pensilvania: una si ribalta

Un secondo incidente stradale in centro città si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Reggio Calabria.

Questa volta in via Pensilvania, in zona Tremulini, all’incrocio con via Georgia, uno scontro tra una Mercedes nera ed una Panda Fiat blu ha causato il ribaltamento di quest’ultima, adagiata sul fianco e sul marciapiede.

Anche in questo caso, fortunatamente, come nell’incidente di via Vecchia Cimitero, non si registrano feriti gravi.

Sul posto un’auto dei Carabinieri, per i rilievi del caso.