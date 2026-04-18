Calabria, scontro frontale tra due auto in galleria, due vittime ed un ferito

Due persone sono morte ed una terza è rimasta ferita nello scontro frontale tra due auto avvenuto nella tarda serata di ieri all’interno della galleria “Fiego” sulla strada statale 107 Silana Crotonese nel territorio comunale di San Fili (Cosenza). Nello scontro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, sono morti un 19enne che sarebbe stato alla guida di una delle vetture ed un 46enne che viaggiava con lui.

Il conducente dell’altra vettura è stato soccorso e trasportato nell’ospedale di Cosenza. Sul luogo dell’incidente sono giunte le ambulanze del 118 e le squadre dei Vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre le vittime dalle lamiere, ma ogni tentativo di soccorso è stato vano per le due vittime, morte sul colpo.

Incidente nella galleria “Fiego” sulla Statale 107

Gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato i rilievi tecnici necessari alla ricostruzione della dinamica e hanno provveduto alla gestione del traffico, rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia per diverse ore al fine di consentire la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della carreggiata.

Fonte: Ansa Calabria