City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Calabria, camion finisce in una scarpata: morto il conducente

Per cause in corso di accertamento, un automezzo pesante, presumibilmente adibito al trasporto di materiale inerte, ha perso il controllo finendo in una scarpata

25 Febbraio 2026 - 17:55 | Comunicato Stampa

vvf decesso camion scarpata

Per cause in corso di accertamento, un automezzo pesante, presumibilmente adibito al trasporto di materiale inerte, ha perso il controllo finendo in una scarpata. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale – con il supporto di personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) e dell’elicottero Drago VF68 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme.

vvf decesso camion scarpata

Il personale dei Vigili del Fuoco ha raggiunto, con complesse operazioni di soccorso condotte con tecniche Speleo Alpino Fluviali (SAF), il mezzo e il conducente, localizzati a diverse centinaia di metri all’interno della scarpata.

vvf decesso camion scarpata

Presenti sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale sanitario del SUEM 118.

Leggi anche

Recuperato il conducente mediante l’elicottero Drago VF68, con impiego di elisoccorritori, lo stesso veniva elitrasportato in zona sicura ed affidato al personale sanitario del Suem118 che ne constatava il decesso.

Vigili del FuocoCatanzaro Cronaca