Calabria, camion finisce in una scarpata: morto il conducente

Per cause in corso di accertamento, un automezzo pesante, presumibilmente adibito al trasporto di materiale inerte, ha perso il controllo finendo in una scarpata. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale – con il supporto di personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) e dell’elicottero Drago VF68 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha raggiunto, con complesse operazioni di soccorso condotte con tecniche Speleo Alpino Fluviali (SAF), il mezzo e il conducente, localizzati a diverse centinaia di metri all’interno della scarpata.

Presenti sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale sanitario del SUEM 118.

Recuperato il conducente mediante l’elicottero Drago VF68, con impiego di elisoccorritori, lo stesso veniva elitrasportato in zona sicura ed affidato al personale sanitario del Suem118 che ne constatava il decesso.